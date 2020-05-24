Президента Австрии Александра Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр накануне застали в одном из ресторанов Вены, который не должен был работать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом, как пишет «Лайф», сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на местную полицию.

— Я впервые с момента локдауна (режим самоизоляции) пошёл поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка, — сокрушается теперь президент.

Отмечается, что пару на уличной веранде в ночное время заметила полиция. Когда правоохранители подошли выяснить, что гости ресторана делают в заведении в столь поздний час, к их удивлению оказалось, что перед ними президент страны. Несмотря на это, полиция всё же направила отчёт о произошедшем в местный магистрат — там должны решить, накладывать ли на ресторан штраф в 30 тысяч евро.

Minval.az