Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет требовать наладить трансляцию в прямом телеэфире слушаний его дела в суде.

«Я прошу, чтобы все показывали в прямом эфире и без цензуры: зрители должны все знать», — сказал Нетаньяху журналистам в воскресенье (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер прибыл в суд в Иерусалиме, где стартует судебное разбирательство в рамках которого его обвиняют в коррупции, финансовых махинациях и в других преступлениях.

«Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной», — сказал Нетаньяху.

Суд, как ожидается, займет много времени: адвокаты Нетаньяху уже заявили, что им потребуется несколько месяцев на то, чтобы определиться со стратегией защиты.

Minval.az