Европейский союз призывает конфликтующие стороны в Ливии к прекращению боевых действий на период праздника Рамазан.

Об этом заявил глава глава миссии ЕС в этой стране Алан Буджия, поздравив ливийцев с окончанием священного для мусульман месяца Рамазан.

«Призываю все стороны проявить уважение к ценностям ислама и позволить населению провести праздник в атмосфере мира и спокойствия. Настало время для прекращения вооруженного противостояния и начала диалога», — сказал Буджия (цитата по «Анадолу»).

Ливийская армия в последние недели продолжает развивать успешные операции на западе страны, где наемники Халифы Хафтара выбиты из многих стратегически важных точек.

Minval.az