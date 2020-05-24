Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 16, сообщила служба скорой медицинский помощи страны в воскресенье. «Одному человеку была оказана помощь на месте, еще 15 человек были направлены в медцентры», — говорится в сообщении на сайте скорой помощи, которая отметила, что всем была оказана помощь, а госпитализированные уже выписаны. Медслужбы отмечают, что все пострадавшие получили травмы во время бегства, испугавшись землетрясения.

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По меньшей мере шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Ирана.

Об этом передает агентство ISNA со ссылкой на службы спасения.

«По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства», — сообщил агентству представитель спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.

В свою очередь, на сайте скорой помощи страны говорится, что службы спасения продолжают оценку причиненного ущерба деревням и поселкам, расположенным в окрестностях землетрясения, однако информации о жертвах не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 км от которого на глубине 10 км произошло землетрясение.

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