Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили необходимость скорого открытия воздушных и сухопутных границ между странами с соблюдением медицинских предписаний для возобновления торговли.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

В ходе разговора Эрдоган, как указывается, пообещал Роухани издать необходимые распоряжения для открытия границы Турции и Ирана и возобновления торговли.

Президенты двух стран также обсудили совместную борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Minval.az