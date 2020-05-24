

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного соперника от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена нет ни единого положительно качества.

В эфире программы Full Measure News главу Белого дома попросили назвать самое сильное качество Джо Байдена в качестве политического конкурента. В ответ Трамп подчеркнул, что мог бы назвать опыт, но «на самом деле у него нет опыта». По словам американского лидера, Байдена никогда не воспринимали как умного человека.

Говоря об отрицательных качествах своего потенциального оппонента, Трамп отметил, что у него их много. «Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — цитирует его «Лента.ру».

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