Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Отметим, что в местных музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты.

При этом для контроля количества людей вводится процедура предварительного онлайн-бронирования билетов.

Посетителям будут проверять свою температуру. Также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. В свою очередь персонал будет носить маски и перчатки, а медработники будут постоянно дежурить.

Такие же условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Minval.az