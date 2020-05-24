На фоне глобальных политических и экономических преобразований, сопряженных с пандемией коронавируса, Анкара упрочит свои позиции на мировой арене. Наша страна станет более сильной и богатой, повысится уровень благосостояния граждан.

Об этом говорится в обращении президента Реджепа Тайипа Эрдогана к гражданам Турции по случаю праздника Рамазан, передает агентство «Анадолу».

Глава турецкого государства отметил, что в отличие от предыдущих лет граждане Турции вынуждены отмечать Рамазан в своих домах.

«В период пандемии в Турции были задействованы все ресурсы для минимизации ущерба населению. Более десяти миллионов турецких граждан получили от государства безвозмездную финансовую помощь. Введены налоговые льготы, реализованы программы поддержки предпринимательства», — говорится в обращении.

Эрдоган отметил, что на сегодняшний день все человечество сдает тяжелый экзамен.

«Турция и ее народ ведут успешную борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Карантинные меры оказали серьезное влияние на многие стороны нашей жизни, сказались и на экономике. Март и апрель были непростыми с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Начиная с мая вместе с другими странами мы начали постепенно возвращаться к нормальной жизни. Если каждый гражданин будет учитывать меры безопасности, носить маски и держать социальную дистанцию, то проблема будет во многом решена», — говорится далее в документе.

Глава турецкого государства привлек также внимание к активной поддержке, которую оказала Анкара зарубежным партнерам в борьбе с коронавирусом.

«Мы живем в мире, где заявления о международном сотрудничестве, зачастую остаются на словах. Вместе с тем, Турция и ее народ продемонстрировали гуманизм, протянув руку помощи странам, оказавшимся в сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Minval.az