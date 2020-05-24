Власти провинции Буэнос-Айрес, крупнейшей в Аргентине, обяжут жителей установить разработанное правительством страны приложение для мобильных телефонов Cuidar.

Оно даёт возможность следить за передвижениями людей, которые заразились коронавирусом.

Об этом на пресс-конференции рассказал Аксель Кисильоф, губернатор региона, в котором проживает более 15 млн человек, сообщает ТАСС.

Все выданные прежде разрешения аннулируются, их придётся получать заново. Однако новый документ будет недействительным без приложения Cuidar при поездках на общественном транспорте.

Решение сделать установку приложения обязательной на территории остальной страны будут принимать губернаторы штатов.

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