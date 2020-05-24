Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в твиттере слова бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о том, кто из бойцов ММА является лучшим в истории.

Ранее Макгрегор в своем твиттере написал, что считает бразильца Андерсона Силву лучшим бойцом в истории ММА. На второе место ирландец поставил себя, на третье – Жоржа Сен-Пьера.

«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории твиттера», — написал Нурмагомедов.

Minval.az