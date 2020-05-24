Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

По заявлению МИД Венесуэлы, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, а это является нарушением международных норм и прав граждан республики. В свою очередь МИД Ирана предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Обе страны находятся под санкциями США, сообщает ТАСС.

Государственное телевидение Венесуэлы показало военный корабль и самолет, которые готовятся встречать танкеры, как только те достигнут исключительной экономической зоны страны.

20 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

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