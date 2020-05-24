Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 мая превысило 5,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 311 089 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 342 104 пациента, 2,11 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,62 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (347,3 тысячи человек), опередив Россию (335,8 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (258,5 тысячи) и Испания (235,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 97 087 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Minval.az