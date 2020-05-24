Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета ТПК на фоне очередных слухов об его исчезновении.

Как сообщает ТАСС, на встрече обсуждались вопросы укрепления сил национальной обороны и предотвращения войны.

В материале говорится, что на заседании предложили стратегию усиления ядерного сдерживания, но при соблюдении условия — стратегические силы могут использоваться только в случае крайней необходимости.

Напомним, только 22 мая южнокорейские СМИ сообщили, что северокорейский лидер не появлялся на публике в течение трех недель. При этом 19 мая газета КНДР «Нодон Синмун» сообщала, что Ким Чен Ын работает 365 дней в году — у него не остается времени на сон и выходные.

В апреле циркулировали слухи о серьезной болезни и даже смерти политика — тогда он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Но 2 мая были опубликованы фотографии Ким Чен Ына с церемонии открытия нового завода.

Minval.az