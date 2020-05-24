Китай за минувшие сутки выявил три случая заражения коронавирусом и 36 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно сообщению, из трех новых случаев один локальный случай был зарегистрирован в провинции Цзилинь и два «ввозных» в Шанхае и провинции Гуандун.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1713, из них выздоровели 1673 человека.

Minval.az