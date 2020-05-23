«В аварии в районе Оф Трабзона получил травмы один гражданин Азербайджана, его жизни ничего не угрожает», сообщает руководитель пресс-службы посольства Азербайджана в Турции Эльвин Сулейманлы.

Он отметил, что с момента получения информации о ДТП, посольство начало расследование, была установлена связь с полицией и больницей района Оф. Стало известно, что среди погибших граждан Азербайджана нет: «Двое погибших – граждане Афганистана, один — Турции. Пострадавший гражданин Азербайджана госпитализирован в клинику «Фараби» в Трабзоне. У него перелом нижней челюсти, лечение продолжается».

Minval.az