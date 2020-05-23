Заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир Хоссейн Заманиния назначен исполняющим обязанности представителя исламской республики при Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает агентство «Клуб молодых журналистов».

«Любому, кто займет место [предыдущего представителя Ирана в ОПЕК] Хосейна Каземпура Ардебили, понадобится время, чтобы работать так же эффективно, как и он . Но у Ирана есть хорошие эксперты», — приводит агентство слова Заманинии. Замминистра добавил, что в настоящий момент руководство страны «продолжает поиски подходящей кандидатуры, которая займет место постоянного представителя» Ирана в ОПЕК.

Как уточняет агентство, Заманиния ранее был послом страны в Малайзии, а также входил в команду переговорщиков, которые занимаются вопросом иранской ядерной программы, при бывшем президенте Ирана Мохаммаде Хатами (с 1997 по 2005 год) и нынешнем главе государства Хасане Роухани.

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