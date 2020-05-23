Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 33 компаний и организаций КНР, сообщает «Голос Америки».

24 государственные и коммерческие структуры добавлены в «черный список», как указано в заявлении министерства, «за участие в действиях, противоречащих национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов. Эти структуры, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, представляют серьезный риск, поддерживая приобретение предметов для их использования Китаем в военных целях».

В свою очередь, две государственные структуры КНР, в том числе одно из подразделений Министерства общественной безопасности, и восемь компаний попали в санкционный список за нарушения прав человека, совершенные «в ходе проводимой Китаем респрессивной кампании, массовых беззаконных лишений свободы, принудительного труда и высокотехнологичной слежки, которыми подвергаются уйгуры, этнические казахи и иные представители мусульманских меньшинств в Синьцзянском автономном округе».

Среди подвергнутых санкциям компаний — NetPosa, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта: ее продукты используются для электронной слежки.

Занесение в «черный список» запрещает физическим и юридическим лицам США экспортировать, реэкспортировать или передавать иным образом этим структурам товары и технологии без особого разрешения Министерства торговли.

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