В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.

Один спецназовец получил ранение в ходе ликвидации боевиков, среди гражданских никто не пострадал.

«При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнём бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бандиты были связаны с террористами «Исламского государства», координировались с их эмиссаром.

По данным НАК, бандиты «планировали совершить серию преступлений террористической направленности»: нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности.

Minval.az