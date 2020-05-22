«Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, началось постепенное снижение числа новых случаев».

Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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