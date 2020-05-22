Турция отправила в Республику Дагестан груз медицинской помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (СOVID-19).

Груз, подготовленный по линии Турецкого общества Красного полумесяца, погружен в грузовик, который уже выехал из Анкары.

Работы координировались администрацией президента, МИД и Минздравом Турции, сообщает агентство «Анадолу».

Гендиректор турецкого Красного полумесяца Ибрагим Алтан сообщил журналистам, что СOVID-19 распространяется во всех субъектах России, в том числе в Дагестане.

По его словам, в Федерации ассоциаций черкесов сообщили об острой потребности в защитных принадлежностях и медикаментах, в ответ на что было принято решение о помощи жителям Северного Кавказа.

«Груз включает 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок EN149, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысяч защитных очков, медикаменты, пять аппаратов ИВЛ производства Турции и дезинфицирующие средства. Общая стоимость груза – 2,6 миллионов лир»,- отметил Алтан.

22 мая Турция отправит помощь для профилактики и лечения коронавируса и в Таджикистан. В Душанбе доставят 20 тысяч хирургических масок.

Тем самым число стран и регионов, которым в борьбе с СOVID-19 оказал медицинскую помощь Турецкий Красный полумесяц, возрастет до 29.

Minval.az