В городе Карачи разбился самолет «Пакистанских международных авиалиний», на нем находился 91 человек. Об этом сообщает Brecorder.com.
По предварительным данным, самолет упал на жилые дома. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
В городе Карачи разбился самолет «Пакистанских международных авиалиний», на нем находился 91 человек. Об этом сообщает Brecorder.com.
По предварительным данным, самолет упал на жилые дома. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Дата: 2020/05/22 14:18
Раздел: Важно
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