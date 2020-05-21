Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.

«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться», — сказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем.

Президента цитирует госагентство БелТА.

«Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. «Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране», — сказал он.

«Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — добавил президент.

Minval.az