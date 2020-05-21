Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских врачей – у него подозревают коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы и правительства Чечни данную информацию никак не комментируют. Однако телеграм-канал Baza также написал, что у Кадырова подозревают коронавирус. Его авторы рассказали, что Кадырова еще 20 мая на самолете доставили «в одну из лучших клиник Москвы».

По сведениям канала, симптомы ОРВИ появились у главы Чечни несколько дней назад. Затем его состояние начало быстро ухудшаться. Baza пишет, что Кадырову диагностировали воспаление лёгких.

20 апреля, Кадыров, облаченный в противочумный костюм, посещал грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Также журналисты отмечали, что Кадыров в разгар пандемии участвует в коллективных намазах. 3 мая он провел ифтар (вечерний прием пищи в Рамадан) с министром здравоохранения Чечни и главврачами больниц.

При этом 21 мая в Чечне власти ужесточили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, запретив жителям региона любое передвижение по республике в четыре дня праздника Ураза-байрам.

«Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ», – заявил в связи с ограничениями заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Шарип Делимханов.

Minval.az