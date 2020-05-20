Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, направил в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судебное дело по рассмотрению ходатайства осужденного на 17 лет колонии строгого режима Глущенко назначено на 25 мая.

Бывшего члена ЛДПР Глущенко приговорили в августе 2015 года под делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Его обвиняли в организации убийства «в целях прекращения ее государственной деятельности» по ст. 277 УК (посягательство на государственного деятеля), напоминает РБК.

Осужденный признал свою вину. В заключительном слове перед оглашением приговора он заявил, что раскаивается в своем поступке, а также сообщил, что передал указание об убийстве Старовойтовой под страхом смерти.

Заказчик преступления судом не установлен. Глущенко утверждал, что им был петербургский бизнесмен, лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).

Сам Барсуков причастность к убийству отрицает. Он был приговорен в 2007 году к 15 годам заключения за рейдерские захваты и вымогательство и сейчас отбывает наказание. В апреле 2019 года ему предъявили обвинение по делу Старовойтовой. Он проходит по нему как соорганизатор убийства.

Галину Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. В 2005 году суд приговорил исполнителей преступления Юрия Колчина и Виталия Акишина к 20 и 23 годам заключения соответственно.

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