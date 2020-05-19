Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что бизнес стран находится в очень сложной ситуации.

«Нарушены планы развития производства, цепочки поставок, выросла кредиторская задолженность. Практически все ресурсы брошены на стабилизацию работы, сохранение рабочих мест. Поэтому исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов Союза не является разумной мерой, во всяком случае, на данном этапе развития нашей организации», — уточнил президент, слова которого приводит интернет-портал zakon.kz.

Токаев предложил отложить введение обязательной маркировки товаров в ЕАЭС.

«К таким решениям, возможно, относятся планы по введению обязательной маркировки. Но этот вопрос, конечно же, должны рассмотреть правительства в рамках комиссии. Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять его в ходе очной встречи, рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом», — добавил глава государства.

Minval.az