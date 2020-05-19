Правительство Грузии в настоящее время делает для интеграции страны в евроатлантические структуры больше чем когда-либо, заявил во вторник грузинский премьер Георгий Гахария.

«Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, так же как евроатлантическую интеграцию Грузии, сотрудничество с НАТО, участие Грузии в компоненте безопасности Черного моря, ничто не сможет поставить под сомнение», — сказал Гахария журналистам во вторник, отметив, что этот курс правительства поддерживают более 70% грузинских граждан (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, правительство страны в настоящее время делает «больше, чем когда-либо было сделано» для того, чтобы «Грузия стала полноценным членом евроатлантической семьи».

Гахария подчеркнул, что «евроатлантическую интеграцию Грузии ничто не остановит».

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