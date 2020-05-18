«Азербайджан не должен узнать о том, были ли у армянской разведки данные о готовящемся нападении».

Об этом сказал бывший начальник разведуправления Минобороны Армении, советник премьера Аршак Карапетян журналистам, комментируя апрельскую войну в Карабахе в 2016 году.

18 мая Карапетян принял участие в заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны в оккупированном Карабахе. Карапетян уже во второй раз принимает участие в заседании апрельской комиссии.

«Все касающиеся меня вопросы носят секретный характер, поэтому извините меня… Я не то, чтобы не хочу с вами общаться, а просто не могу», — передает его слова ереванский Sputnik.

По его словам, ВС Азербайджана важно знать, знала армянская разведка о готовящихся действиях или нет.

«Оба варианта для них важны. Мы этого не можем им сказать, поскольку это очень опасно», – подчеркнул Карапетян.

Бывший начальник разведуправления Минобороны был снят с должности после апрельской войны в связи с обвинениями в том, что не смог своевременно обеспечить армию разведданными о намерениях Азербайджана. В декабре 2019 года его назначили советником премьер-министра Никола Пашиняна.

Minval.az