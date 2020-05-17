Единственный летающий госпиталь «Скальпель МТ», находящийся в распоряжении минобороны России, срочно прибыл через Хмеймим в ливийский Эль-Мардж.

Об этом пишет в своём «Фейсбуке» известный российский блогер Эль Мюрид.

«По имеющимся данным, среди российских военных, находящихся на базе Аль-Ватыйя вблизи Триполи, и за которую идут бои с правительственными силами Сараджа, крупные потери.

Турецкие беспилотники безраздельно господствуют в воздухе, средства ПВО Хафтара уничтожаются. Армия Триполи заявила, что боевой беспилотник уничтожил ЗРПК Панцирь-С1 с экипажем. Видимо, российским», — написал он.

Minval.az