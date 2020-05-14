Заместитель председателя правления «Газпрома», 52-летний азербайджанец Фамил Садыгов стал владельцем обыкновенных акций компании, получив долю в уставном капитале компании в размере 0,000232%.

«Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО «Газпром»: 06 апреля 2020 г.», — приводит ТАСС сообщение газового холдинга.

Поскольку общее число обыкновенных акций «Газпрома» составляет 23 673 512 900 штук, доля Садыгова составила 54922 акции. Суммарная номинальная стоимость этой доли – 274,6 тыс рублей, а актуальная рыночная стоимость – порядка 10 млн рублей.

Minval.az