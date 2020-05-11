Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова считает провокацией публикации СМИ Чехии, в которых говорится, что исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге якобы привез яд в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, эти сообщения направлены на то, чтобы усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация… Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — сказала Митрофанова.

Она отметила, что представитель Россотрудничества в Чехии хорошо относится к республике и любит ее.

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