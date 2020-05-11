Грузия, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, готовится к приему иностранных туристов. Уже с 1 июля, когда вновь откроются границы, Грузия будет готова принимать иностранных туристов, в том числе российских. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге в Тбилиси в понедельник, 11 мая.

«Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде», — сказала Турнава.

На минувшей неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля – для иностранного.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в свою очередь, сообщил, что уже в июне откроются пляжи черноморского побережья Грузии. При этом он отметил, что отдыхающие должны будут соблюдать рекомендации медиков, в том числе, по социальному дистанцированию.

В Грузии режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса продлен до 22 мая, в стране действует комендантский час.

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