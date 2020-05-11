Правоохранительные органы Чехии предполагают, что и. о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрей Кончаков доставил в Прагу яд рицин для покушения на чиновников, ответственных за демонтаж памятника Коневу. Имя подозреваемого, пишет The Insider, выяснили журналисты программы «168 часов» чешского телеканала CT1.

По данным журналистов, чешские спецслужбы получили предупреждение от коллег из другой страны о том, что 14 марта Кончаков прилетит в Прагу и в дипломатическом багаже будет перевозить яд рицин, якобы предназначенный для покушения на чиновников, причастных к сносу памятника Коневу.

В указанную дату Кончаков действительно прилетел в Прагу, но досматривать или задерживать его не стали, так как были подозрения, что речь идет о попытке дезинформации с целью дискредитировать чешские спецслужбы. Тем не менее глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиб, отвечавшие за демонтаж монумента, были взяты под охрану.

Доказательств причастности Кончакова к российским спецслужбам The Insider получить не удалось.

В свою очередь чешское издание Seznam 10 мая опубликовало расшифровку разговора с российским дипломатом Андреем Викторовичем К., представив его как руководителя дипломатического представительства одного из российских федеральных агентств в Чехии. На вопрос журналистов, знает ли он, что его подозревают в доставке рицина, Андрей К. заявил, что речь идет о какой-то ошибке, а в его чемодане были «дезинфекция и конфеты».

О том, что на чешских чиновников, причастных к демонтажу памятника Коневу в Праге, готовится покушение, впервые сообщило 27 марта чешское издание Respekt. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что в эту информацию невозможно поверить, так как в страну просто не пропустили бы человека с ядом, напоминает Meduza.

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