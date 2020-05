View this post on Instagram

Bu gün Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümüdür. Dünya siyasətçiləri üçün o, müdrik və uzaqgörən siyasi və dövlət xadimi, xalqımız üçün – Azərbaycanın inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi lider, doğma və yaxınları üçün – qayğıkeş, mehriban, səmimi, sevimli İnsan – dost, ata və baba idi. Bu gün Heydər Əliyev aramızda olmasa da, onun xatirəsi qəlbimizdə həmişə yaşayacaqdır. Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах.