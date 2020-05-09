Причиной пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили источники в экстренных службах ТАСС.

«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — сообщил собеседник агентства.

Пожар в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел вечером в субботу, 9 мая. Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, он находился в отделении реанимации, еще четверо пострадали. На данный момент пожар ликвидирован.

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