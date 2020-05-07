МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, сообщает МИД Белоруссии.
На Первом канале заявили, что корреспондента выслали из страны, а съемочную группу лишили аккредитации. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.
Журналиста выслали после сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, в котором, по утверждению телеканала «Беларусь 1», присутствовали «ложь и фейки».
Ранее МИД Беларуси критиковал сюжеты Первого канала о коронавирусе в стране.