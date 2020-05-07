Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.

«Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана. Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная демократами в рамках их стратегии победы на выборах (в конгресс) 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку», — говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Глава государства уверен, что резолюция конгресса основывается на «неверном понимании фактов и закона» и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была «полностью разрешена (американским) законом».

«Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!», — заявил Трамп.

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