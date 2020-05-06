Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский предупредил, что назначение бывшего главы государства Михаила Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность в Украине может принести стране и ее президенту серьезные проблемы. Об этом сообщает телеканал Imedi.

По его словам, Саакашвили оставил после своего президентства раздробленную Грузию, половину нищего населения, нулевой социальный пакет, уничтоженные деревни и людей с потерянным здоровьем и имуществом.

«Говорить о том, какую роль может сыграть Саакашвили, это прерогатива экспертов. У Украины не одна проблема, однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, это пример деспотичного и индивидуального правления. Саакашвили завтра может стать для Украины и в том числе для президента Зеленского серьезной проблемой», — отметил Вольский.

Minval.az