Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек, считает мэр Киева Виталий Кличко.

Как передает РИА Новости, он призвал соблюдать ограничительные меры карантина.

По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 миллиона людей могут умереть», — заявил Кличко в ходе внеочередного заседания правительства.

Кличко призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных мер.

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