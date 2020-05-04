Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию за политические репрессии. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на декларацию Тимошенко в реестре НАПК.

В документе, который подала Тимошенко, говорится, что 24 апреля 2020 года она получила от фирмы Reid Collins & Tsai LLP «компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов». Сумма такой компенсации составила почти 150 миллионов гривен ($5,6 млн).

Издание отмечает, что доход от этой же компании Reid Collins & Tsai LLP в прошлом году декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко.

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