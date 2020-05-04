Внедренный в Азербайджане c 1 апреля строгий карантинный режим в связи со вспышкой пандемии COVID-19 довольно чувствительно ударил по самой незащищенной прослойке нашего общества – пожилым людям.

Понятно, что Оперштаб проявил своеобразную заботу о пожилых гражданах, настрого запретив им выходить из дома, так как именно пожилые люди являются главной «добычей» коронавируса. Пожилые люди могут посылать СМС насчет разрешения на выход из дома, и даже получают положительный ответ, но, тем не менее, в СМИ неоднократно мелькали сообщения о том, что если лица старше 65 лет будут задержаны, их ждет штраф.

Получается, что не только в плане хаотичных выплат единоразового пособия размером в 190 манатов, но и в плане разрешения выхода по СМС у нас не все продумано качественно и четко: система просто в упор не замечает информации, в которой указана графа возраста человека, желающего выйти из дома. Есть, правда, те, кто маскирует возраст маской и солнечными очками (не хромает, не горбится, идет бодренько, СМС показывает) — и не дознаешься, сколько ему лет: 65 или 60. Да и паспорт не всегда требует патруль. Но все же неприятные инциденты случаются, пожилых граждан задерживают, штрафуют и возвращают домой.

И потому из-за страха не сколько заболеть ковидом, а из страха быть оштрафованными, вот уже больше месяца большинство наших стариков безвылазно сидит дома, у окошка и пытается хотя бы таким образом получить свою долю обязательного для здоровья витамина D, который, как известно, мы все получаем из солнечного света. Хоть какие-то солнечные ванны принимают, хоть частично кислородом дышат.

А вот что касается движений, то тут ситуация посложнее будет: максимум на что может рассчитывать пожилой человек в условиях строгого домашнего режима — ходить из комнаты на балкон, если таковой имеется, или к окну. Конечно, если пожилой человек живет в собственном доме с двориком, то, несомненно, такому ему намного легче тех, кто заперт в многоэтажках. А, тем не менее, любой врач скажет, что свежий воздух хорошо воздействует на мозговую активность и способствует очищению дыхательных путей от накопившихся в помещении загрязнений и пыли, регулярная ходьба снижает риск заболеваемости сахарным диабетом, пребывание на свежем воздухе и в движении сокращает вероятность инсультов и инфарктов, физические нагрузки способствуют укреплению мышечной массы, сердечно-сосудистой системы и костных структур, двигательная активность – великолепная профилактика запоров и спасение от плохого аппетита, а сам факт прогулок — великолепный повод отвлечься от мыслей о старости, встретить интересных людей и полюбоваться красотой природы, что положительным образом скажется на душевном самочувствии пожилого человека.

Сегодня наши старики пребывают в состоянии морального упадка и считают дни до 31 мая, когда наконец-то будет снят карантинный режим. Да и то – не факт, что он будет снят.

В социальной сети «Фейсбук» немало историй, рассказанных пользователями о своих престарелых родителях, вынужденных сидеть в принудительном порядке дома. В таких публикациях идет речь о том, что старики теряют желание жить, пребывают в состоянии морального и физического упадка. Даже те, кто никогда не жаловался на здоровье, сегодня начали болеть. Кто-то рассказывает о том, что родителей «контрабандно» выводят во двор поздно вечером, минут на 20-30, кто-то говорит о таком же отрезке прогулок, только ранним утром, до 8 часов. Но практически все, поднимающие эту наболевшую тему, склоняются к одной мысли: старики, лишенные общения друг с другом, просто угасают.

Понятно, что Азербайджан выбрал путь наибольшего сопротивления, запретив одним разом всем, кому 65 и выше, выходить из домов. Ведь даже европейская и американская системы здравоохранения не справились с наплывом больных. И вполне понятно, что и в нашей стране врачи бросили бы усилия на спасение молодых, так как старик с букетом хронических заболеваний требует огромных временных, физических и материальных затрат. Вот и сидят наши старички дома перед телевизором с телефоном в руках, набирая вес, держат под рукой тонометр, препараты от подскоков давления и успокоительные микстуры.

Тем временем в соседней России на эту проблему уже обратили внимание. Врач-геронтолог Валерий Новоселов заявил, что разрабатываемый правительствами план выхода из карантина должен обязательно предусматривать меры по восстановлению двигательной активности у пожилых людей, им стоит разрешить прогулки.

Согласно комментарию врача, властям стран намного удобнее сделать так, чтобы никто никуда не выходил, объясняя это тем, что только так можно избежать передачу вируса в толпе. Но Новоселов посоветовал не забывать о том, что пожилые люди воспитаны еще в Советском Союзе, где главным качеством была дисциплинированность. А потому именно дисциплинированные люди сами найдут возможность не допускать контактов. А прогулки разрешить надо, так как именно движение – главное лекарство для людей пожилого возраста.

Мы все искренне надеемся, что 31 мая карантин наконец-то закончится. Но до 31 мая остается еще очень много времени, а потому неплохо было бы и нашему Оперштабу гораздо более тщательно продумать стратегию по спасению наших стариков, и уже не от COVIDа, а от более реальных причин, по которым сегодня они тихо и безропотно угасают. И причина этого угасания – отнюдь не коронавирус, из-за которого пожилых людей лишили самых привычных и необходимых в их возрасте жизненных радостей.

Яна Мадатова

Minval.az