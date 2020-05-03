Китайское государственное агентство Синьхуа опубликовало анимационный ролик в стиле Lego о том, как коронавирус пришёл в Китай и США, пишет «Лайф».

В короткометражке от лица Пекина говорил терракотовый воин, а Вашингтон представляла статуя Свободы. Мультик начинается с того, что в декабре воин сообщает о первых случаях странного заболевания в стране, на что мгновенно реагирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Статуя Свободы встречает новость со скепсисом, заявляя, что «это всего лишь простуда», хотя вестник Поднебесной настаивает на том, что вирус опасен.

Когда воин призывает носить маски, Вашингтон отказывается, а в ответ на просьбу оставаться дома статуя возражает, что это нарушает права человека. Новость о строительстве временных госпиталей в Китае в США встречают насмешкой, а режим изоляции и закрытие городов нарекают «варварством».

В феврале КНР сообщает, что система здравоохранения страны перегружена. В ответ статуя называет государство отсталым, а сообщение о смерти медиков встречает словами «типичный третий мир».

Когда терракотовый воин говорит, что CoViD-19 передаётся воздушно-капельным путём, его недоверчивый визави заявляет, что уже в апреле про заболевание забудут.

Когда же эпидемия в Китае утихает, в США начинают говорить, что страна не предупреждала Вашингтон об опасности вируса и держала всё в секрете. Статуя Свободы продолжает настаивать на своём даже с подключённой капельницей.

— Вирус не опасен. Но миллионы китайцев скончались, даже несмотря на то что вирус не опасен. Мы правы, пусть даже мы и противоречим сами себе, — говорит она.

И далее тут же добавляет, что хочет сократить финансирование ВОЗ за то, что организация поддерживает Поднебесную. Когда в Вашингтоне продолжают настаивать на своём, терракотовый воин заявляет, что в американцах ему «больше всего нравится их постоянство».

Minval.az