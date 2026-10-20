Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству рекомендовал вынести на рассмотрение пленарного заседания кандидатуру Хафиза Махир оглу Исмаилбейли для повторного назначения на должность аудитора Счетной палаты.

Как отметил на заседании комитета депутат Азер Амирасланов, представление о кандидатуре поступило от председателя Милли Меджлиса, а комитет должен подготовить соответствующее заключение в соответствии с законодательством.

По его словам, Исмаилбейли был назначен аудитором Счетной палаты решением Милли Меджлиса от 22 октября 2019 года, и теперь рассматривается вопрос о его повторном назначении в связи с истечением срока полномочий.

Амиросланов подчеркнул, что кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к членам Счетной палаты. Он имеет высшее экономическое образование и 12-летний трудовой стаж в финансово-банковской системе и Счетной палате, тогда как минимальный предусмотренный законом стаж составляет пять лет. До назначения аудитором кандидат работал в финансовых структурах, в том числе в сфере надзора за финансовыми рынками. С 2019 года он продолжает деятельность в Счетной палате, где приобрел значительный опыт в области государственного финансового управления и аудита государственных средств.

Отдельно депутат отметил опыт кандидата в проведении аудита бюджета Нахчыванской Автономной Республики и контроле за использованием государственных средств на ее территории. По итогам рассмотрения комитет подготовил заключение с рекомендацией вынести кандидатуру на пленарное заседание Милли Меджлиса.