Сегодня, 20 октября, в Бакинском метрополитене будет введен особый режим работы в связи с матчем Лиги чемпионов УЕФА с участием футбольного клуба «Сабах» на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен», на станции «Кёроглу», расположенной вблизи стадиона, будет увеличено число сотрудников и усилен контроль за пассажиропотоком.

Кроме того, резервные поезда будут находиться в готовности к выходу на линию при необходимости.

При этом график движения поездов на Зеленой и Фиолетовой линиях останется без изменений.