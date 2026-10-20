Сегодня, 20 октября, в Бакинском метрополитене будет введен особый режим работы в связи с матчем Лиги чемпионов УЕФА с участием футбольного клуба «Сабах» на Бакинском олимпийском стадионе.
Как сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен», на станции «Кёроглу», расположенной вблизи стадиона, будет увеличено число сотрудников и усилен контроль за пассажиропотоком.
Кроме того, резервные поезда будут находиться в готовности к выходу на линию при необходимости.
При этом график движения поездов на Зеленой и Фиолетовой линиях останется без изменений.