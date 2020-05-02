С момента начала выплат государством соцпомощи размером в 190 манатов в период карантина, объявленного в стране в связи с эпидемией COVID-19, началась неразбериха, на фоне которой чиновники Минтруда и соцзащиты тем не менее, радужно рапортовали в СМИ о том, что в ходе проделанной работы граждане Азербайджана исправно и без проблем получают вышеуказанную сумму, и с каждым днем количество получивших помощь растет.

Помимо уже известных критериев, согласно которым граждане получают 190 манатов, на единовременную помощь также – согласно уверению чиновников – могут рассчитывать и граждане, которые успели зарегистрироваться в качестве безработных до 1 апреля 2020 года, а так же и тем, кто зарегистрировался в период особого карантинного режима. Обратившиеся один раз уже не могут не обращаться за регистрацией повторно. При этом возможность получения единовременной выплаты получили и те, у кого просроченное удостоверение личности, так как срок действия их удостоверений продлен до окончания особого карантинного режима.

Вроде бы все гладко да сладко, но на самом деле в социальных сетях появляется множество статусов, в которых граждане страны выражают недовольство. И причины тому — немалые.

Согласно мнению многих, сам механизм этой помощи разработан безграмотно, так как точных фактов о количестве безработных и нуждающихся в Минтруда попросту нет. Упоминались случаи, когда люди, имеющие и квартиры, и машины (реальные, причем), получали помощь, а те, у кого нет ничего, кроме когда-то «замороженного» VÖEN, не получали ничего.

Кроме того, в помощи отказывают также гражданам, на чье имя зарегистрирована недвижимость, к примеру, квартира или же участок земли, на котором они проживают без права продажи и раздела, и на этом участке земли не выращивается ничего, не ведутся фермерские работы.

Так, Садига Искендерли, безработная вот уже 4 года (состоящая на бирже труда) и проживающая со своим сыном-инвалидом в поселке Бина, рассказала сотруднику «Минвала» о том, что вот уже месяц бьется за право получить 190 манатов от государства, но ей постоянно отказывают по причине того, что у нее есть недвижимость.

«Получается, что я должна продать квартиру, чтобы выжить? А где же мне в таком случае, жить со своим больным сыном?», – вопрошает она. Вопрос логичный, но увы – риторический.

Еще одна жалобщица – Соня Халиман, о трагической судьбе которой «Минвал» уже писал неоднократно, рассказывает, что не получила денег от государства:

«Я не получила ничего, несмотря на многократные обращения. Мой супруг в тюрьме. У меня есть несовершеннолетний ребенок, а VÖEN моего супруга заморожен, но все равно отказали. У меня уже долги за квартиру. Как жить? Как?».

А вот у гражданки Бахар Сафиевой госчиновники, отказавшие в помощи, «обнаружили машину».

«Если бы я знала, где эта машина, — горько смеется Бахар ханум,– я бы ее продала и жила бы на эти деньги припеваючи».

Гюля Фаталиева рассказывает о том, что мужу не дали 190 манат, потому что он когда-то открывал VÖEN, а самой ей просто отказали – безо всяких объяснений:

«Наверное, потому что у моего мужа есть VÖEN. А тем не менее, я знаю много состоятельных людей, которые получили эти 190 манатов на несколько членов семьи».

Жительница Баку Яна Аскерова рассказала, что ей отказали в помощи из-за того, что она живет в частном доме, и на ее имя оформлен земельный участок в одну сотку.

«Наверное, чиновники Минтруда считают, что на этом участке я кукурузу сажаю и овец держу. Хотя я — безработная и статус получила 20 апреля», – рассказывает она.

Кроме того, обиженные граждане высказывали свои предположения о том, что помощь от государства беспрепятственно получали как главы районов, так и их родственники, так как уже был пример с большой партией коробок соцпомощи, уплывшей в неизвестном направлении.

Люди задают вопрос: на основании каких документов и списков выдаётся информация о количестве безработных и нуждающихся в нашей стране? Ведь если бы работали по четко существующим спискам, то министерство не рассчитывало бы на обращения граждан и само предоставляло бы необходимую помощь.

Аналогичного мнения придерживается и экономист Натиг Джафарлы, который просто возмущен неграмотным подходом чиновников Минтруда и соцзащиты к существующей проблеме:

— Вся суть проблемы заключается в следующем: Минтруда и соцзащиты не стало дифференциально подходить к проблеме, не стало тратить время на личные рассмотрения дел каждого человека, обратившегося за помощью. На самом деле существуют определенные критерии в деле помощи гражданам, и госчиновники одним махом применили все эти критерии ко всем и сразу. Но на самом деле это совсем другие критерии. И я, как экономист, просто не понимаю, как так можно? Что это вообще такое: либо компетентности не хватает, либо сотрудников не хватает? И в результате этой некомпетентности были дико напутаны индикаторы выплат суммы социальной помощи и пособий по безработице. На самом деле, это совсем разные вещи.

Вот возьмем,к примеру, автомобили. Ведь и среди опрошенных вами есть женщина, которая совершенно не в курсе, что она является владелицей машины? А я объясню: некоторые люди, которым отказали в помощи, действительно являются владельцами машин. Но опять же согласно технической ошибке системы. Объясню: речь идет о машинах, на которые до 2012 года было разрешено давать генеральную доверенность бессрочно. Эти машины давно проданы, но в системе эти машины остались, и люди, обратившиеся за помощью к государству, до сих пор числятся как «владельцы» этих автомобилей. Естественно таким людям отказали в помощи, хотя на самом деле должны были досконально изучить их дела. Это делается очень легко: надо было отправить запрос в нотариальные конторы. И те, кто дал генеральные доверенности, должны были автоматически исключаться из списка тех, кому отказали. То есть можно было найти чисто технические решения таких моментов. И для этого не нужен большой штат сотрудников, нужен ум и грамотный дифференциальный подход.

К сожалению, Минтруда и соцзащиты не смогло такой подход разработать, и именно поэтому сегодня получается дикая путаница и очень много недовольных отказами граждан.

Кроме того, у многих граждан имеются земельные участки, совершенно непригодные к использованию под фермерские работы или под сельскохозяйственные участки. Таким людям автоматически стали отказывать. А почему? Непонятно. Существуют критерии относительно земли. Но в отношении безработицы этот критерий не применяется, это юридический казус, нонсенс.

И Минтруда просто не только нарушает, но и откровенно топчет закон, так как если человек уже состоит на бирже труда, то уже автоматически, безо всякого заявления и прошения должен получать автоматически пособие по безработице. А эти 190 манатов – не социальное пособие, это пособие по безработице, а там критерии, как я уже отмечал выше, совсем иные. У человека может быть земля, может быть машина, даже квартира, но это не означает, что человек не может остаться без работы и средств к существованию. И наличие всех этих благ вовсе не означает, что человек не может попасть в сложное жизненное обстоятельство и остаться без средств к существованию.

Как стало известно вчера, карантин продлили до 31 мая, а значит, выплаты будут продолжаться. И чиновникам из Минтруда следует обратить очень серьезное внимание на все свои недочеты, так как в дальнейшем такое неграмотное отношение к проблеме может стоить репутации.

Яна Мадатова

Minval.az