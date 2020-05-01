Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции по коронавирусу.

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу, передает РИА Новости.

По его мнению, необходимо ужесточить санкции для тех, кто не следует предписаниям для борьбы с коронавирусом. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы. «Пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — сказал он.

Кадыров напомнил, что речь идет о серьезной болезни, а соблюдение режима самоизоляции необходимо для возвращения к «нормальной жизни».

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