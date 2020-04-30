Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который сегодня сообщил, что заразился коронавирусом, вероятно, уже не вернется на должность главы правительства. Об этом, ссылаясь на источники, пишет российское издание «Медуза».

Так, близкий к правительству России собеседник издания отметил, что зам Мишустина Андрей Белоусов был назначен и.о. премьера отдельным указом президента. Кроме того, в документе отсутствует указание, что Белоусов – временный премьер.

«До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и. о. главы кабмина», – подчеркивает «Медуза».

В свою очередь источник, близкий к администрации президента РФ, высказал предположение, что после болезни Мишустин перейдет на другую должность.

«Его как бывшего налоговика, как человека, знающего как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое – на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии стала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время», – сказал неназванный собеседник.

При этом источник в аппарате правительства заверил «Медузу», что премьер вернется к исполнению обязанностей после выздоровления.

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