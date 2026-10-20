Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с государственным секретарём США Марко Рубио. В ходе телефонного разговора стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, предупреждение о российских ракетных атаках и восстановление работы спутниковых систем Starlink и Starshield.

По словам Зеленского, одним из главных вопросов стали поставки перехватчиков, необходимых для противодействия баллистическим ракетам и защиты жизни людей.

«Первое — это перехватчики против баллистических ракет, необходимые для защиты жизней. Второе — раннее предупреждение о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно. Третье — ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что обсуждение оборонных вопросов проходит на фоне дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.

По итогам разговора стороны договорились вновь связаться в ближайшее время, чтобы обменяться актуальной информацией.

Зеленский поблагодарил Рубио за конструктивный диалог, а также выразил признательность американцам, поддерживающим, по его словам, справедливые подходы к урегулированию конфликта.