Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

Премьер-министр будет проходить лечение в больнице. Об том сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили, что глава кабмина будет «находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей».

По словам пресс-секретаря премьер-министра Белякова, в последнее время Михаил Мишустин старался минимизировать свои очные контакты. Встречи и совещания проходили в режиме телеконференций или телефонных звонков. А те, кто лично контактировали с премьером, уйдут на изоляцию и пройдут дополнительное тестирование.

Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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