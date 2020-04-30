Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, этот вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским, заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», — сказал Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал «112. Украина». Он отказался уточнить, где именно будет работать Саакашвили, отметив, что об этом могут сообщить уже в четверг.

Minval.az