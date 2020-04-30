Ликвидированные в Екатеринбурге трое бандитов, планировавших подготовку терактов, имели гражданство России. Один из них имел гражданства России и Азербайджана, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«У всех трех бандитов, причастных к террористической деятельности, было гражданство России. У одного из них было также гражданство Азербайджана. Операция проходила в одном из садовых товариществ в пригороде Екатеринбурга, где они снимали дом», — сообщил источник.

По его данным, из соседних домов при проведении операции были эвакуированы около 50 человек.

Режим КТО был введен в ночь на 30 апреля. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что ликвидированы трое сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

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